Tapusu olanlar dikkat! Ödemezseniz gecikme işletilecek

Tapu sahiplerini ilgilendiren bir karara imza atıldı. Emlak vergisi 2. taksit ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceği açıklandı. Borcunu ödemeyenlere gecikme bedelinin işletileceği açıklandı.

Tapusu olanlar dikkat! Ödemezseniz gecikme işletilecek

Ev, arsa, arazi, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödediği Emlak Vergisi’nde ikinci taksit döneminin son gününün 30 Kasım olduğu belirtildi.

Bu süre içinde ödemesini yapmayanlara gecikme durumunda cezalı olarak geri ödemek zorunda kalacak.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF TUTULUR

Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur.

Ayrıca brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da Hisse sahibi olanlar da vergiden muaf. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.

EMLAK VERGİSİ BORCU NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi borç ödeme işlemlerini çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Eğer internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsanız mülkün bağlı olduğu belediyeye başvurarak ödemenizi doğrudan belediyeye yapabilirsiniz. Emlak vergisi ödeme banka şubelerinden de yapılabilir.

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Ödemeler her yıl Mart ayında başlar ve 31 Mayıs’ta sona erer. İsteyenler tek seferde peşin ödeme yapabilirken, isteyenler de iki eşit taksit halinde ödeme yapabilir.

EMLAK VERGİSİ TUTARI

Emlak vergisi tutarı, taşınmazın değeri, yeri ve niteliğine göre değişiklik gösterir. Mart ayında 349 TL ödeme yapan ev sahipleri, Kasım ayında aynı tutarı ödemekle yükümlüdür.

ÖDEME YERLERİ

Ödemeler, vergiye konu olan taşınmazın sınırları içerisinde yer alan il - ilçe belediyelerine yapılmalıdır.

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