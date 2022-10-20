MHK Başkanı Ilgaz hakemlere de aynısı söylemiş: VAR yokmuş gibi...

VAR bilgilendirme toplantısı, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın katılımında gerçekleştirildi.

Murat Ilgaz toplantıda yaptığı açıklamada; "VAR protokolüne göre direkt kırmızı kartlara bakılıyor ama ikinci sarı kartlara bakılamıyor. Bu konuyu şu sıralar tartışıyoruz. Belki ilerleyen dönemlerde ikinci sarı kartlarda da VAR devreye girebilir. VAR, taç atışlarına ve kornere karar veremez. Bu kararları sadece hakem verebilir." dedi.

"HAKEMLERE DE AYNISI SÖYLEDİM"

MHK Başkan Vekili sözlerinin devamında; "VAR'da temel olarak bizim izlediğimiz akış şeması bu şekilde. Bir olay olur. Bu olay kontrol veya incelemeye alınır. Her şeyi kontrol ederiz. İnceleme kontrolün bir sonraki halidir. Kontrol edildikten sonra hakeme "İnceleme yapıyorum, bekle" denir. Sesli kontroller olayın ciddiyetine göre, VAR hakemden oyunu durdurmasını veya geciktirmesini ister. Hakemle iletişime geçtikten sonra incelemeye geçer.

VAR'ın tartışmalı pozisyonlardaki kararları hakkında; "VAR, tartışmalı bir pozisyonda önce penaltıya, sonra ofsayta, sonra atak başlangıcında faule bakıyor. Penaltı ve ofsayt için en az 1 dakika zaman geçiyor. İlk önce atak başlangıcına bakılmalı. Gecikmeler zaman zaman bu nedenle oluyor. VAR hiçbir zaman daha doğru bir kararın peşinde değildir. Amaç nedir? Amaç tüm kararlarda yüzde yüz doğruluk elde etmek değildir. Hakemlere VAR yokmuş gibi maç yönetmelerini söyleriz. Seyircilerimizden de VAR yokmuş gibi izlemesini rica ediyoruz." açıklamasında bulundu.