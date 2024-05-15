Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alan polisler gözaltına alındılar

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alındığını açıkladığı dört kamu görevlisinden üçünün Ayhan Bora Kaplan'ı Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alan polisler olduğunu açıkladı.

AYHAN BORA KAPLAN’I GÖZALTINA ALAN POLİSLER GÖZALTINA ALINDI

Saymaz, hesabından yaptığı paylaşımda "Ayhan Bora Kaplan’ı gözaltına alan bu üçlü; Organize Şube’den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetin (Ayaktaki takım elbiseli), Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan (yeşil tişörtlü) ve Komiser Ufuk Gültekin (beyazlı) gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

SAVCILIK AÇIKLAMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Gizli tanık SS’nin ifadesinde öne sürdüğü iddialarla alakalı Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli dört kamu görevlisi hakkında, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edildi" açıklamasını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Dün Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında görevden uzaklaştırılan ve evlerine polis ekipleri tarafından baskın düzenlenerek aranan 3 polis olay yerinde gözaltına alınmış ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma hakkında yaptığı konuşmada, "Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının önüne getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir" ifadelerini kullanmıştı.

EVLERİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan 3 polis müdürünün evinde arama yapılmış ve bulunan dijital materyallere el konulmuştu. Söz konusu suç örgütüne yönelik devam eden davada, gizli tanık olarak yer alan Serdar Sertçelik’in ses kayıtlarıyla ilgili de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 3 polis müdürü açığa alınmıştı.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE DETAYLAR

Sinan Ateş iddianamesini hazırlayan savcının, bilirkişi raporundan çakarlı araç görüntüsüne kadar kritik delilleri yok saydığının öne sürülmesi kamuoyunda çok sesliliğe sebep oluyor. Yargıya gölge düşmesi riskine karşı harekete geçilmesi beklentileri dile getiriliyor. Her gün yeni bir delil ortaya çıkmasına rağmen ‘içi boş’ eleştirisi yöneltilen iddianamenin kabul edilmesi de yargılamanın seyrine ilişkin kaygıları artırdı.

İDDİALAR DİKKAT ÇEKİCİ

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşananlar emniyet ve yargıdan siyaset cephesine uzanan dikkat çekici iddialarla gündemde.

Soruşturmada "M7" koduyla, gizli tanık yapıldıktan sonra serbest bırakılan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik kendisinden bazı kişilerin adını vermesinin istendiğini iddia etti; AKP ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu öne sürdü.

Hemen ardından Ankara Emniyeti'ndeki görevli 3 polis müdürü açığa alındı. Açığa alınan polis müdürleriyle ilgili mülkiye müfettişlerinin incelemesi de tamamlanma aşamasında. 3 polis müdürünün evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

GÖREVDEN ALINAN 3 İSME AĞIR SUÇLAMA

Soruşturma kapsamında görevden alınan 3 isme, "anayasal düzene karşı suç işlemek" başta olmak üzere, "suç için anlaşma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması", "yargı görevi yapanı bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "suçluyu kayırma" suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturmada gizli tanık "M7"nin gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları da aranıyor.

ALİ YERLİKAYA SARAY'DAKİ ZİRVEYE ÇAĞRILMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece yarısı MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u; Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan 3 polis müdürüyle ilgili görüşmek için Saray'a çağırmıştı. Gerçekleşen toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın olmaması dikkat çekmişti.

Yerlikaya'nın toplantıya çağrılmaması çeşitli iddiaları ortaya çıkardı. Bazı kesimler Yerlikaya'nın görevden alınarak uyuşturucu operasyonlarının bitirilerek zehir tacirlerine yol açılacağını iddia ederken, diğer bir kesim ise aksini iddia ediyor.