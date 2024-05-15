Galatasaray'a kara haber İtalya'dan geldi

Galatasaray sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, Liverpool ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Ayağında mikro düzeyde kırıklar oluşan İtalyan yıldızın son yapılan kontrollerinden kötü haber geldi.

En az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Nicolo Zaniolo ile ilgili üzücü açıklamayı İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spaletti verdi.

Tecrübeli hoca, Zaniolo'nun 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynama ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi. Spaletti, "Zaniolo ile konuştum. Sahalara geri dönmesi çok zor gibi görünüyor. Aslına bakarsanız, EURO2024'te olma ihtimalini göz ardı ediyorum" dedi.

Bu gelişme Galatasaray cephesinde de hayal kırıklığı yarattı. Sarı-Kırmızılılar, EURO 2024'te İtalya Milli Takımı'nda sergileyeceği performansa göre Zaniolo'yu yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı düşünüyordu. Ancak sakatlık haberi planları alt üst etti.