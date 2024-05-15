Tarhana çorbası topaklanıyor mu? Çorbayı böyle pişirirseniz asla topaklanmıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tarhana çorbası topaklanıyor mu? Çorbayı böyle pişirirseniz asla topaklanmıyor
Topaklanmayan tarhana çorbasının tarifi ve püf noktaları

Tarhana çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak birçok kişi, tarhana çorbasının pişirilirken topaklanma sorunuyla karşılaşabilmektedir. Bu durum, çorbanın lezzetini ve görsel estetiğini olumsuz etkileyebilir. Ancak endişelenmeyin, çünkü size tarhana çorbasını nasıl pişireceğinizi anlatacağız ve böylece asla topaklanma sorunu yaşamayacaksınız.

İŞTE TOPAKLANMAYAN TARHANA ÇORBASININ TARİFİ

Tarhana Çorbası Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı ev tarhanası
  • 1 yemek kaşığı nane
  • 6 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Kırmızı pul biber
  • Tuz

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Tarhana Çorbası Nasıl Yapılır?

  • Tencereye nane, salça, diğer baharatlar ve sıvı yağı alalım.
  • Tarhanaları ekleyip topaklanma olmaması için sürekli karıştıralım.
  • Dilerseniz tarifinize tereyağı ekleyebilirsiniz.
  • Suyu az az ekleyelim ve çırpma işlemine devam edelim. Tel çırpıcıyla bu işlemi yapabilirsiniz.
  • Kaynayana kadar karıştıralım. Kaynadıktan sonra 5 dakika pişirelim.
  • Ocaktan alıp dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

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