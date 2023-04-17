Tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Sofraların vazgeçilmezi tarhana çorbasını yaz kış sofralarda görmek mümkün. Tarhana çorbası yapmak isteyenler tarhana çorbası tarifini ve tarhana çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Vitamin deposu olarak görülen tarhana çorbasını yaz kış demeden sofralarımızdan eksik etmeyiz. Tarhana çorbasını yapmak isteyenler için tarhana çorbası tarifini ve tarhana çorbasının püf noktalarını sizler için derledik. Peki, tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte tarhana çorbasının tarifi..

TARHANA ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 3 yemek kaşığı ev tarhanası

- 1 yemek kaşığı nane

- 6 su bardağı su

- 1 yemek kaşığı salça

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- Kırmızı pul biber

- Tuz

TARHANA ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tencereye nane, salça, diğer baharatlar ve sıvı yağı alalım.

Tarhanaları ekleyip topaklanma olmaması için sürekli karıştıralım.

Dilerseniz tarifinize tereyağı ekleyebilirsiniz.

Suyu az az ekleyelim ve çırpma işlemine devam edelim. Tel çırpıcıyla bu işlemi yapabilirsiniz.

Kaynayana kadar karıştıralım. Kaynadıktan sonra 5 dakika pişirelim.

Ocaktan alıp dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

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