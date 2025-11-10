2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Faroe Adaları maçındaki yenilginin ardından Ivan Hasek’le yollarını ayıran Çekya’da yeni teknik direktör için çalışmalar devam ediyor. Teknik direktörlük koltuğu için ciddi bir şekilde Fatih Terim'in adı geçen Çekya'dan bu konu ile ilgili açıklama geldi.

PAVEL NEDVED'DEN FATİH TERİM İDDİALARINA YANIT

Çekya Sportif Direktörü Pavel Nedved, teknik direktör gündemine değindi. San Marino Cebelitarık ile oynayacakları maçlar öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Nedved, Fatih Terim iddialarına yanıt verdi.

Tecrübeli futbol adamı açıklamasında, "Bu sorunun yeri burası değil. Jarda Köstl (geçici teknik direktör) burada ve iletişime geçtiğimiz veya geçmediğimiz diğer isimler hakkında spekülasyon yapmam doğru olmaz. Biz, burada bizi neyin beklediğine odaklanmak için buradayız." dedi.

Konuya ilişkin Nedved ayrıca, "Bolca zamanımız olacak. 17 Kasım'da maçlarımızı bitireceğiz ve sonra oturup tüm maçı değerlendirip nasıl ilerleyeceğimize dair bir plan yapacağız. Herhangi bir son tarih yok, baskı altında değiliz. Önemli olan bir sonraki maçın nasıl geçeceği." ifadelerini kullandı.