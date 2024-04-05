Tarihe geçti! Türkiye'nin en genç belediye başkanı göreve başladı

Bağımsız aday olarak seçimi kazanan Çelik, mazbatasını alarak Kalkım beldesinde göreve başladı.

GENÇ BAŞKAN MAZBATASINI ALDI

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde bağımsız aday olarak seçilen Zeynep Çelik, bugün Yenice Adliyesi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.

GÖREV BAŞLANGICI DUALARLA KUTLANDI

Mazbatasını alan Çelik, dualar eşliğinde görevine başladı. Belde sakinleri, Çelik'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar dilediler.

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ BELEDİYE BAŞKANI

22 yaşındaki Çelik, Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak tarihe geçti. Çelik'in başarısı, tüm Türkiye'de büyük ilgiyle karşılandı.

Çelik, göreve başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu görevi bana layık gören Kalkım beldesi sakinlerine teşekkür ediyorum. Gençliğimin ve heyecanımın verdiği enerjiyle beldemiz için çalışmaya hazırım. Kalkım'ı daha güzel bir geleceğe taşımak için elimden gelen her şeyi yapacağım."