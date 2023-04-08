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Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası 29 Nisan’da açılıyor

Bakan Ersoy, tarihi Alsancak Tekel Fabrikası’nın 29 Nisan’da açılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 15:50
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Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası 29 Nisan’da açılıyor

Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası 29 Nisan’da açılıyor
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Editör: Oğuz Ok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası'nda yaptığı incelemelere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Tarihi yapının açılışına ilişkin bilgileri de paylaşan Ersoy, "Tarihî Alsancak Tekel Fabrikası'nda devam eden restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarında incelemelerde bulunduk. İzmir’de kültür ve sanatın yeni cazibe merkezi olacak olan tarihî fabrikada artık sona geldik. 29 Nisan'da buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

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