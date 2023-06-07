Tarihi binanın restorasyonu devam ediyor

Tepecik Mahallesi'nde bulunan, 1941'de halkevi binası olarak hizmete açılan yapı, Adana Halkevi Binası ve Ankara Opera Binası ile Türkiye'de üç örnekten birisi olarak erken Cumhuriyet döneminin yenilikçi mimari anlayışını yansıtıyor.

Mimar Seyfi Arkan tarafından tasarlanan ve 1980'den bu yana İzmit Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu olarak hizmet veren bina, Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından restore ediliyor.

Çalışmaları inceleyen Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, gazetecilere, çalışmanın, Vali Seddar Yavuz'un yakından takip ettiği proje olduğunu belirterek, "Bu bina simgesel yapı. Bu yapıyı hem güçlendirme hem restore ederek gelecek nesillere ulaştırma konusunda itinalı çalışma yürütüyoruz." dedi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdür Vekili Emrah Çalış da ihale sürecinin tamamlanmasının ardından 7 Nisan'da yer teslimi yaptıklarını aktararak, o günden itibaren de öngörülen iş programına uygun şekilde çalışmalara başladıklarını anlattı.

Çalış, proje süresi 420 gün olan çalışmayı Mayıs 2024'te tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ferit Çakır, simgesel bir binada çalışma yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çakır, Türk kültürü ve Kocaeli açısından çok önemli bir yapı olduğuna değinerek, "Kültürel mirası korumamız gerekiyor, gelecek nesillere devretmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Vali Yavuz'a verdiği destekten dolayı teşekkür eden Çakır, GTÜ ile koordineli çalışma yapıldığını ve performans analizleri kısmında GTÜ'nün de yer aldığını kaydetti.

Çakır, güçlendirilmiş ve herkesin kullanımına açılmış yapıyla karşılaşmayı umduklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Temelleri 10 Ağustos 1938'de atılıyor, 1940'lı yılların başında kullanıma açılıyor. Günümüze kadar çok farklı amaçlarda kullanılmış yapı. İki blok birbirini dik kesecek şekilde konumlandırılmış. Temel kısmında önemli çalışma yapıldığını görüyoruz. Sistemi, hem betonarme hem de yığma yapıyı birlikte çalışacak şekilde tasarlamışlar. Zaten performansı gayet iyi çıkıyor. Çatlaklar aslında şunu gösteriyor; yapı performansı üzerine düşen görevi yapmış ve depremi başarılı şekilde atlatmış. Bundan sonraki süreçte yapacağımız güçlendirmeyle gelecek nesillere aktarılacağını düşünüyoruz."

Restoratör Fatma Şeker Acat ise binanın, mimar Arkan'ın Türkiye'de o dönem yaptığı 3 önemli yapıdan biri olduğunu anlatarak, "Adana Halk Eğitim binası, Ankara Opera ve Bale Binası ve İzmit Halk Eğitim binası. Kendisi o dönem 3 güzide eser bırakmış. Biri de bizim ilimize nasip olmuş." ifadesini kullandı.