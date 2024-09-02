Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra'daki ormanlık bir bölgede izinsiz kazı yapıldığını belirledi. Olay yerinde yakalanan şahıslar, suçüstü ele geçirildi. Kazı alanında yapılan aramada, anfora (küp) parçası, dedektör, jeneratör, havalandırma fanı, 20 metre uzunluğunda havalandırma borusu, 2 gaz maskesi, 2 şarj adaptörü, projektör, piknik tüpü, ip makarası düzeneği, 3 kürek ve 5 kazma ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.