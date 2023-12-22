Tarihi eser kitap ele geçirildi

Kaynak: İHA
Tarihi eser kitap ele geçirildi
Bingöl’de yapılan operasyonda bir adet tarihi eser kitap ele geçirildi.

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda bir adet tarihi eser kitap ele geçirildi.

Bingöl Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM unsurlarınca, 21 Aralık 2023 günü tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Bingöl ili Genç ilçesinde icra edilen yol kontrol sırasında S.Ş., İ.U.A., E.U. ve E.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirilmiştir. Şüpheli 4 şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

aw103908-01.jpg

Son Haberler
Bağışıklık sistemini zımba gibi yapan mucize besin ortaya çıktı Sağlık
Bağışıklık sistemini zımba gibi yapan mucize besin ortaya çıktı
BUDO 8 seferini iptal etti Gündem
BUDO 8 seferini iptal etti
Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk kez bu silahı çekti Ekonomi
Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk kez bu silahı çekti
Esnafları kızdıracak araştırma Ekonomi
Esnafları kızdıracak araştırma
Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevinden kurtulma planı ortaya çıktı. Duyunca hayretler içinde kalacaksınız Gündem
Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevinden kurtulma planı ortaya çıktı. Duyunca hayretler içinde kalacaksınız
Geğirememe sendromunun etkileri ve tedavisi ortaya çıktı Sağlık
Geğirememe sendromunun etkileri ve tedavisi ortaya çıktı
Sokak ortasında çapraz ateş cinayeti Gündem
Sokak ortasında çapraz ateş cinayeti