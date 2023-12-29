Tarihi eser niteliği taşıyan İncil kaçakçıların elinden kurtarıldı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak ürün ticareti yapan kişilere karşı operasyonlar durmadan devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, son bir hafta içerisinde gerçekleşen operasyonlarda, tarihi eser olarak değerlendirilen İncil ve bir obje ile 30 litre kaçak içki, 110 adet kaçak sigara, 9 adet alkol yapım kiti, 2 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.