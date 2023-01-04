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Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı 

Samsun'un Alaçam ilçesinde tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalışan bir kişi yakalandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 20:35
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Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı 

Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı 
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Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaçam Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışma neticesinde, Saim S. (41) isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı öğrenildi.

Bugün saat 17.00 sıralarında KOM, İstihbarat Şube ve Alaçam Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki takip sonucunda şahıs Aşağı Soğukçam Mahallesi'nde yakalandı. Şahsın üzerinde tarihi eser niteliğindeki 2 adet kılıç ve kılıca ait 1 adet kın ele geçirildi. Ele geçirilen 2 adet kılıç ve kılıca ait 1 adet kına Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. 

Yakalanan şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet suçundan cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikat başlatıldı. (İHA)
                 

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