Tarihi hamamda sona doğru

Kocaeli Gölcük’teki tarihi hamamda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Tarihi hamamda sona doğru

AA

Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkma çalışmaları kapsamında yürütülen proje tamamlanıyor.

Osmanlı döneminde Yukarı Ulaşlı mevkisine inşa edilen atıl vaziyetteki tarihi hamamda başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

009-2023-07-2023-14-haziran-19-20230624-2-59254080-90390533.jpg

Tarihi hamamda, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onaylı projeye göre aslına uygun restorasyon gerçekleştirildi.

Tarihi yapının restorasyonu yanında, istinat duvarlarıyla zemini de güçlendirildi.

Eski ihtişamına kavuşan hamamın restorasyon sürecinde, orijinal mimari özelliklerinin korunmasına azami özen gösterildi.

009-2023-07-2023-14-haziran-19-20230624-2-59254080-90390538.jpg

Taş istinat duvarları, travers merdivenleri ve devam eden çevre düzenlemesiyle tarihi hamam estetik bir görünüm kazandı.

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen hamam, hem turizme katkı sağlayacak hem de bölgenin tarihine ışık tutacak.

thumbs-b-c-f26fb300c944c3e5047a4a8e46ade650.jpg

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçedeki bir ecdat yadigarını daha ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tarihi hamamın restore edilmesiyle Gölcük'ün kültürel mirasının daha da zenginleşeceğini aktaran Sezer, "Bu projeyle hem tarihi dokularımızı koruyacak hem de turizme katkı sağlayacağız. Bölgemizin tarihini ve kültürünü gelecek nesillere aktarmanın önemini bilerek hayata geçirdiğimiz projeyle geçmişimizi koruma çabamıza önemli bir katkı daha sunacağız." ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Metehan ne demek? Metehan isminin anlamı nedir? Keşfet
Metehan ne demek? Metehan isminin anlamı nedir?
Brozovic körfez yolcusu Spor
Brozovic körfez yolcusu
Ünlü ekonomistten çarpıcı dolar çıkışı! Yeni krizi açıkladı Ekonomi
Ünlü ekonomistten çarpıcı dolar çıkışı! Yeni krizi açıkladı
MasterChef 11 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef 11 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Real Madrid Arda Güler'i hem istiyor hem korkuyor. Odegaard vakası Spor
Real Madrid Arda Güler'i hem istiyor hem korkuyor. Odegaard vakası
Rüyada yurtdışı ne demek? Rüyada yurtdışı görmenin anlamı nedir? Keşfet
Rüyada yurtdışı ne demek? Rüyada yurtdışı görmenin anlamı nedir?
Güney Kore, ABD'nin liderliğindeki deniz tatbikatına katılacak Dünya
Güney Kore, ABD'nin liderliğindeki deniz tatbikatına katılacak