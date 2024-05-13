Tarihi İpekyolu’nda nefes kesen yarış

Kaynak: İHA
Tarihi İpekyolu’nda nefes kesen yarış
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli ve Sipahiler Köyü arasında Tarihi İpekyolu güzergahı üzerinde düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması, Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğiyle 10-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

Sevindikli'de düzenlenen yarışlar, atletlerin nefeslerini kesen performansları ve renkli görüntüleriyle dikkat çekti. İki gün boyunca devam eden yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından kulüpler katıldı.

Final töreni, Sevindikli Taşköprü Er Meydanı'nda gerçekleştirildi ve törene çeşitli katılımcılar iştirak etti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkan Vekili Güven Şahinler, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, at yetiştiricileri, sporcular ve vatandaşlar törene katıldı.

Tören öncesinde konuşan Başkanvekili Güven Şahinler, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. Başkan Şener Söğüt ise yaptığı konuşmada, doğal güzelliklere sahip bir bölgede muhteşem bir etkinliğin gerçekleştirildiğini vurguladı. Söğüt, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, biniciliğin Türk spor kültüründeki önemine dikkat çekti.

Ödül töreninde, Ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilen yarışlarda derece elde eden sporculara ve takımlara ödülleri takdim edildi. Törenin sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirirken, sporcular ve takım yöneticileri Başkan Söğüt'e süreç boyunca verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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