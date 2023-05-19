Tarihi kaleden düştü öldü

Kastamonu il merkezindeki tarihi Kastamonu Kalesi'nden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Tarihi kaleden düştü öldü

İHA'nın haberine göre, Kastamonu il merkezi Hisarardı Mahallesi Kale Yolu Sokak'ta bulunan tarihi Kastamonu Kalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarihi Kastamonu Kalesinden sokağa düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen erkek şahsın üzerinde kimlik olmadığı tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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