Tarihi katedralin kulesi yandı

Kaynak: AA
Tarihi katedralin kulesi yandı

Fransa'nın Normandiya bölgesine bağlı Rouen kentinde, Orta Çağ'dan kalma tarihi katedralin kulesinde yangın çıktığı bildirildi.

Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları devam eden Rouen Katedrali'nin kulesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını belirtti. Mayer-Rossignol, tüm kamu kaynaklarının yangına müdahale için seferber edildiğini ifade etti.

Normandiya ve Seine-Maritime Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise katedralin boşaltıldığı ve kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği aktarıldı. Valilik, güvenlik amaçlı olarak katedral çevresinde bir güvenlik çemberi oluşturulduğunu ve vatandaşların bölgeden uzak durmaları gerektiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tarihi yapının restorasyon halindeki kulesinden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Fransız basını ise olay yerine 63 itfaiye erinin 33 itfaiye aracıyla müdahale ettiğini bildirdi.

Rouen Katedrali, 11. yüzyılda Orta Çağ'da inşa edilmeye başlanmış ve Rönesans Dönemi'nde 16. yüzyılda tamamlanmış önemli bir tarihi yapı olarak biliniyor. Katedral, Rouen şehrinin en önemli kültürel ve tarihi miraslarından biri olarak kabul ediliyor. 2016 yılından bu yana katedralde restorasyon çalışmaları devam etmekteydi.

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