Tarihi kulede 40 yıl sonra ilk ses! Sülün Osman vakası yaşanmıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tarihi kulede 40 yıl sonra ilk ses! Sülün Osman vakası yaşanmıştı
Antalya’nın tarihi saat kulesinin çalınan saatinin 100 yıllık ikizi, yerine yerleştirildi. Saat çalınmadan önce aktif olan çan sistemi de yeniden çalışır hale geldi ve 40 yıl sonra ilk kez saat kulesinden gonk sesi duyuldu.

Antalya'nın en önemli sembollerinden, Helenistik döneme tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900'lü yılların başında 2'nci Abdülhamid döneminde saat kulesi olarak inşa edilen yapıda, geçen yıl şubat ayında başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-1771667.jpg

40'AR KİLOLUK 2 KURŞUN PARÇA BULUNMUŞTU

Harabeyi andıran kule içinde önceki yıllarda zeminden 8 metre yüksekliğe kadar betonla doldurulan alandaki kazı çalışmalarında, yaklaşık 1 metre derinde, biri saat düzeneğinin çalışması, diğeri kulenin en üst kısmındaki çanın her saat başı çalmasını sağlayan 40'ar kiloluk iki kurşun parça bulunmuştu.

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-1771669.jpg

TARİHİ TAŞLAR ÇATLAMIŞ

Restorasyonda, 22 metre yüksekliği bulunan kulenin dört bir tarafındaki saatlerin orijinal olmadığı ortaya çıkmış, 1985 yılında çalınmış olabileceği değerlendirilmişti. Yerine takılan saatlerin de plastik olduğu, bu saatleri tutturmak için kullanılan demir çerçevelerin de yıllar içerisinde ağırlıklarıyla tarihi taşları çatlattığı belirlendi.

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-1771667-001.jpg

EN YETKİN İSİM GÖREV BAŞINDA

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen saat kulesi için yeni bir saat mekanizması, İstanbul'da ismi açıklanmayan bir kişide bulunarak satın alındı. 100 yıllık olduğu değerlendirilen ve çalınan saatin ikizi olan mekanizma, Türkiye'de kule saat tamiri konusunda yetkin isim olan Recep Gürgen tarafından aylarca süren çalışma sonunda toparlandı. Hazır hale getirilen mekanizma ve kadranlar Antalya'ya getirilerek, Recep Gürgen öncülüğünde saat kulesine montajlandı.

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-177161.jpg

40 YIL SONRA GONG ÇALDI

Saatin kadranlarının da yerine montajlanmasının ardından yıllardır çalışmayan saat kulesinin en tepesinde yer alan çan da faaliyete geçti. Saat başlarında ve yarım saatte bir mekanizmanın hareket etmesiyle çana vuracak özel sistemle saatin kaç olduğu gonk sesiyle duyurulmuş olacak. Sistem test için çalıştırıldı ve 40 yıl sonra saat kulesinde yeniden gonk sesi duyuldu. Saatin montajında ve çalışır hale gelmesindeki süreci başından itibaren yöneten Recep Gürgen, “Çan saat kaçsa o kadar vurur. Eskiden saat sesiyle esnaf kapısını açar, saat sesiyle kapatırdı. Sosyal hayat bunla devam ederdi. Çan sesine başka bir anlam yüklememek lazım" dedi.

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-177160.jpg

Gürgen, saatin kadranının Osmanlıca olması yönünde gelen eleştirilere de yanıt verdi. Eleştirilerin yersiz olduğunu anlatan Recep Gürgen, saat kulesinin inşa edildiği dönemde Osmanlıca rakamların kullanıldığını ve o döneme uygun kadranlar yapılması gerektiğini söyledi.

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-177159.jpg

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu ve Koruma Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, saatin çalışmasının önünde artık bir engel kalmadığını söyledi. Çalınan saatin ikizinin saat kulesinin dört bir yanında zamanı göstereceğini ifade eden Karabayram, “40 yıl sonra gonk sesini bizler bir kez daha duymuş olacağız. Saat mekanizmasının orijinali 1985 yılında bu alandan götürülmüş. Osmanlıca kadranlar kullanıldı. İlk dönemdeki yazı tipiyle aynı şekilde oldu" dedi.

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-2000.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-17718-1.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-17718-2.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-17718-3.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-17718-5.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-17718-6.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-17718-7.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-17718-8.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-17718-9.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-17718-9-001.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-17718-10.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-17718-11.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-17718.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-17719.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-177150.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-177156.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-177159-001.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-177160-001.jpg

saati-calinan-tarihi-kulede-40-yil-sonra-177161-001.jpg

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Saat Kulesi’nin 1 değil 4 saatinin çalındığı ortaya çıktı. Elmas hırsızları gibi yerine sahtesini takmışlar. Sülün Osman mezarında ters takla attı
Yok artık! Hırsızlıkta son nokta. Tarihi Saat Kulesi’nin orijinal saatini çalıp plastiğini takmışlar. Sülün Osman bunu duysa tövbekar olurdu
Son Haberler
Konyaspor’da kaptanlık dümeni Soner Dikmen’de Spor
Konyaspor’da kaptanlık dümeni Soner Dikmen’de
Kastamonu'da feci kaza: 3 yaralı Yerel Haberler
Kastamonu'da feci kaza: 3 yaralı
Ekrem İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu birlikte horon tepti Gündem
Ekrem İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu birlikte horon tepti
Burun kıllarını sakın koparmayın. Öldürebilir Sağlık
Burun kıllarını sakın koparmayın. Öldürebilir
Fatih Terim'in çileden çıktığı anlar. Yunan gazetecinin sorusuna çok sinirlendi Spor
Fatih Terim'in çileden çıktığı anlar. Yunan gazetecinin sorusuna çok sinirlendi
Elazığ’daki krom madeninde 3 yılda 3 işçi hayatını kaybetmiş Gündem
Elazığ’daki krom madeninde 3 yılda 3 işçi hayatını kaybetmiş
Ayak diremek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayak diremek deyimi ne anlama geliyor?