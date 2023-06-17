Tarihi olan telefonlar geri dönüyor. Düğmeye basıldı

Avrupa Birliği’nin akıllı telefonlarda pil değişiminin çok daha kolay olmasını talep ettiği öğrenildi.

Tarihi olan telefonlar geri dönüyor. Düğmeye basıldı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Avrupa Birliği (AB) pil değişimini basitleştirmek için şirketlere baskı yapmaya başlıyor. Tek sorun, ilgili yasanın yürürlüğe girmesi için birkaç yıla ihtiyaç duyması olduğu bildirildi.

GERİ Mİ DÖNÜYOR

Avrupa Parlamentosu'nun 587 üyesi bir süre önce, önceki bir yasada bazı değişiklikler yaparak, tüm cihazların kolayca değiştirilebilir pillerle gönderilmesi yönünde oy kullandı.

Bunu esasında ilk adım olarak görmek gerekiyor. Zira buradaki “kolay” terimi oldukça muğlak. Hayatında hiç telefon bataryası değiştirmemiş birisi için işlem son derece zor olsa da bunu birçok kez yapan birisi için çocuk oyuncağı olabilir.

2027

AB, bu muğlak tanımdan kaçınmak için pillerin değiştirilmesi için alet gerektirmemesi gerektiğini belirtti ve çıkarılabilir arka kısımların geri dönebileceğini öne sürdü. Ancak, bu yasanın 2027'den önce yürürlüğe girmeyeceğini ve yalnızca AB'ye bağlı bölgeleri etkileyeceğini belirtmek gerekiyor.

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