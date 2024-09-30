Tarihin en büyük soygun sistemi!

Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu Başkanı ve eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Müdürü Bartu Soral, “Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri” içinde toplam 270 milyar liranın “diğer harcamalar” adı altında gösterildiğini belirterek Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama istedi.

Soral’ın mesajı şöyle:

Ağustos ayı sonu itibariyle Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri içinde ve özellikle muhasebe hesap planında herhangi bir sınıflamaya tabi tutulamayan veya tutulmak istenmeyen işlemlerin tümünün kaydedildiği "diğer" başlıklı hesaplarda oldukça dikkat çekici noktalar var;

- Diğer Müteahhitlik Giderleri: 123 milyar 977 milyon TL

- Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler: 8 milyar 595 milyon TL

- Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hazine Yardımları: 19 milyar 36 milyon TL

- Ekonomik ve Mali Amaçlı Diğer Transferler: 49 milyar 632 milyon TL

- Ayrıca yine Cari Transferler içinde karşılıksız olarak, Türkiye Varlık Fonunda bulunan ve Sayıştay denetimine tabii olmayan;

- Ziraat Bankasına aktarılan: 44 milyar 624 milyon TL

- Halk Bankasına aktarılan: 19 milyar 521 milyon TL

Sayın Şimşek, yaklaşık toplam 270 milyar TL olan bu ‘diğer’ harcamaların içeriğini açıklar mısınız? Malumunuz tasarruf paketi ilan ederek bütçenin giderler kaleminden 100 milyar TL tasarruf etmeye çalışırken, bu harcamaların içeriğini öğrenmek milletin hakkıdır.

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“Diğer harcamalar” başlığı altındaki bütün para aktarımları şaibelidir. Bu paralar yasal olarak aktarılmış olsaydı, “diğer” başlığı altında belirtilmez, kime ne için verildiği kuruşuna kadar açıklanırdı.

Meselâ New York Belediye Başkanı Eric Adams’a kampanya finansmanı olarak verildiği iddia edilen paralar, olay gerçekse, nereden aktarılmıştır?

Euronews’ün haberine göre New York Güney Bölgesi Savcılığı'nın basın açıklamasında, Belediye Başkanı Eric Adams'ın, “en az bir Türk hükümet yetkilisi”nden Türk Hava Yolları ile ücretsiz sağlanan lüks uluslararası seyahatleri kabul ettiği ifade edildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, hakkında hazırlanan iddianamede rüşvet ve yasa dışı kampanya finansmanı ile suçlandı.

New York Post gazetesi, 27 Eylül Cuma tarihli sayısının birinci sayfasını bu konuya ayırdı. Manşet, “Grand Theft Ottoman” yani “Büyük Osmanlı Soygunu” şeklindeydi.

Gazete, içerde de dördüncü sayfadan dokuzuncu sayfaya kadar nu konuyla ilgili bilgileri, bütün ayrıntılarıyla yazdı. Adams’ın ilişkide olduğu beş Türk’ün adına da yer verildi.

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Bütün ülkelerde, buna benzer harcamalar yapılıyor ama her ülkenin hukuk sistemine göre farklı para aktarma yolları tercih ediliyor. Türkiye’de iktidarın harcamaları, yıllardan beri denetlenemediğinden daha pervasız aktarmalar yapılabiliyor.

Yalnız bu paralar, dünya sisteminde aslında çok küçük paralardır. Esasen, tarihin en büyük soygununu ABD doları üzerinden Federal Rezerv yapıyor. Federal Rezerv, bütün dünyanın bildiği gibi, altına dayalı para sisteminden Amerikan Dolarına bağlı para sistemine geçildiğinden beri karşılıksız para basarak, dünya ekonomisini yönetiyor. Karşılıksız basılan paralar ABD’de enflasyona sebep olmuyor çünkü dünya ticareti hala büyük ölçüde dolar üzerinden yapılıyor. Bundan daha büyük soygun veya hırsızlık tarihte kaydedilmemiştir...

ABD baskısıyla uygulanan IMF programlarının esas hedefi, 100 ülkenin servetini ABD ve Avrupa’ya transfer etmektir. Transfer edilen servetin tamamı, birkaç ailenin elinde toplanmaktadır. Nihai hedef, bütün ulusal ekonomileri çökerterek, tek bir dünya imparatorluğu kurmaktır.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konunun siyasi boyutuna dikkat çekiyor ve “ABD sistemi bir çaresizlik içinde. Amerikan siyasetinde siyonizm kök salmış durumda. Lobinin etkisiyle ABD devletinin gücünün İsrail aklına hizmet eden yapıya dönüşmüş olması, rahatsızlık veren konu olmaktan çıkmış kabul edilen bir gerçeğe dönüşmüş.” diyor.

Aslında ABD’yi de yöneten sermaye, Orta Doğu’yu sömürmeye devam edebilmek için İsrail’i bu kadar destekliyor ve soykırım yapmasına, suikastlar düzenlemesine yardım ediyor.. The Economist, bu 2024 ‘ün Mayıs ayındaki yayınında “Sistem bir defa bozulduğunda yerine yeni kuralların koymak zor. Dünya işleri, haydutluğu ve şiddeti destekleyen doğal anarşi durumuna sürüklenecektir” ifadelerini kullanmıştı. Bugün ABD desteğinde İsrail’in yaptığı tam da budur.

Türkiye’nin bu büyük soygun düzenine ayak uydurmak yerine, bütün insanlığa yeni bir model önermesi gerekir...