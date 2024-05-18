Tarihin en zengin insanı yeniden canlandırıldı. M.Ö. 14. yüzyılda yaşamıştı

Tarihin en büyük firavunlarından biri olarak bilinen ve MÖ 14. yüzyıldaki hükümdarlığı esnasında benzersiz bir barış ve refah dönemine başkanlık eden III. Amenhotep'in yüzü yeniden tasarlandı.

"BU TARİHE DEĞER VEREN HERKESE HEDİYEMİZDİR"

Ünlü firavunun yüzünü yeniden tasarlayan Brezilyalı grafik tasarımcısı Cicero Moraes, çığır açan proje hakkında Pen News'e yaptığı açıklamalarda bulundu. Moraes, "Yanılmıyorsak, bu III. Amenhotep'in ilk yüz yaklaşımıdır. Bu, tarihe değer veren herkese hediyemizdir" sözlerini sarf etti.

Bu ikonik liderin diğer liderlerden daha fazla günümüze kadar ulaşan heykeli mevcut, ancak yüzü tarihte hiç yeniden tasarlanmamıştı. Amenhotep'in benzerini yapmak için Moraes ilk olarak mumyasından alınan verileri ve görüntüleri kullanarak kafatasını yeniden oluşturdu. Ardından burnunun, kulaklarının, gözlerinin ve dudaklarının boyutlarını ve konumunu yaklaşık olarak tahmin etmek için canlı deneklerden elde ettiği verileri kullandı.

Giysiler ve mücevherlerle dijital projesini sona erdiren Moraes, Nihai sonuca hayran kaldıklarını, bu renklerle tam bir büstü görmek ve yüz dinginliğinin oldukça tatmin edici olduğunu belirtti. Moraes, “Kıyafetleri ve aksesuarları da modellediğimiz için bu aynı zamanda en eksiksiz olanıydı” ifadelerini kullandı.