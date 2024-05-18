Otomobil HES kanalına düştü. 1 imam kurtarıldı, biri imam 2 kişi kayıp

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil HES kanalına düştü. 1 imam kurtarıldı, biri imam 2 kişi kayıp
Giresun'da bir otomobilin HES kanalına uçması sonucu 2 imam sulara kapıldı. Bir imam kurtarılırken, kayıp imamlar için arama çalışması başlatıldı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği araç yamaçtan HES kanalına uçtu. Suya kapılan araçta bulunan imamlardan 30 yaşındaki Hakan Deveci çevredekilerin suya atığı iple kıyıya çekildi. Suya gömülen araçta bulunan biri 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 18.30 sularında Şebinkarahisar- Alucra karayolunun Konak köyü yakınlarında gerçekleşti. İçinde 3 kişinin bulunduğu araç kullanın kişinin kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yüksektenHES kanalına yuvarlandı. Kazaya şahit olan diğer sürücüler sürüklenen araçtaki 3 kişiyi kurtarmak için ip attı. İpe tutunan Arda köyünde görevli olduğu belirtilen İmam Hakan Deveci, kıyıya çıkabildi. Ancak hızla suya gömülen araçtaki biri imam iki kişiye ulaşılamadı.

Araçtaki Arda köyü sakinlerinden 36 yaşındaki Muammer Taşbaşı ve 29 yaşındaki İmam Burhan Şengül suda akıntıya kapıldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri kayıp kişilerin aranmasına başladı.

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