Tarikat hocası öğrencisinin tıraşını beğenmedi berbere sinirlendi: Kafanıza göre çocuklara gavur icadı şeyler yapmayın

Editör: Bengü Zorlu

Sosyal medya, erkek öğrencisine yapılan saç tıraşını beğenmeyen tarikat hocasının verdiği tepkiyi konuşuyor. Gündeme bomba gibi düşen video’da tarikat hocası, “Arkadaşlar buradan berberlere sesleniyorum” diyerek şu sözleri söyledi;

“Bakın, kafanıza göre çocukların kafasına çizik atmayın. Allah’ınızı, peygamberinizi seviyorsanız, çocuk bunu istese bile sizin, ‘Evladım bu Müslüman işi değil, elin gavuruna benzeme sen’ demeniz gerekirken aklınız sıra stil yapıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Çocuğun rızasını almadan bu hareketi buraya yapmayın. Vallahi vebale giriyorsunuz. Çocuklarımızı peygambere benzetmemiz gerekirken, sen tutuyorsun, A futbolcusuna, B futbolcusuna, sanatçılara benzetiyorsun.”