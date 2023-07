Tarikat lideri tecavüz ettiği zihinsel engelli genç kızı suçladı

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar ve Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Uzlet İlim Yayma Derneğinin tutuklu başkanı sanık A.S.’nin yanı sıra, ölen E. D.’nin annesi, dedesi ve teyzesi ile taraf avukatları katıldı.

Savunması alınan A.S. evli ve 4 çocuklu olduğunu söyledi. A.S. aylık gelirini ise ‘20/30 bin’ olarak beyan etti.

“EVE GÖTÜRDÜM YEMEK YAPTIM”

Olayın yaşandığı 7 Mart 2023 günü, eşi ve çocuklarının şehir dışında olduğunu söyleyen A.S. “E. ile Maltepe Güzelyalı’da karşılaştım. Benden çakmak istedi. Çakmağı verdim sigarasını yaktı. Daha sonra ailesi ile sorun yaşadığını eve gitmek istemediğini söyledi. Aracıma aldım. Araç, derneğe bağlı aşevinin aracıydı. Kendisini Tuzla’ya götürmemi istedi. Tuzla’da bulunan sosyal tesislerde yemek yiyecektik. Ancak tesis kapalıydı. Benim de evime dönmem gerekiyordu. Çekmeköy’e geldik. Evde yemek yaptım. Ben yardımsever biriyim. Herkese yardım ediyorum. O sırada E. de Kuran’ı Kerim okudu. Birlikte yemek yedik. Akşam 8-9 gibi yemeği yedik. Daha sonra E.’yi evine götürmek istedim kabul etmedi. Aynı şekilde karakola götürmek istedim. Onu da kabul etmedi. Gece saat 12.00 gibi bir AVM’nin yakınına bıraktım” dedi.

“KIZ BANA AŞIK OLMUŞ”

A.S., E. D.’ye yönelik tecavüz olayının söz konusu olmadığını öne sürerek “Birkaç gün sonra polisler aradı. ‘Hocam ciddi bir mesele var’ dediler. Ben de karakola gittim ifademi verdim” diye konuştu.

A.S. ifadesinin devamında “Ben birine tecavüz etsem, gidip de her tarafta kameraların olduğu bir yere mi bırakırım. Gider tenha bir yere bırakırım. Sonra, ‘Hoca kılıklı bir adam kızı kaçırmış’ derler” diye konuştu. Tecavüz suçlamasının doğru olmadığını öne süren A.S., E. D.’nin intihar etmesinin nedenini ise “Kız bana aşık olmuş. Bana gelmek istemiş. Aile izin vermeyince intihar etmiş” iddiasında bulundu.

Bu sözlere, yaşamını yitiren kızın yakınları büyük tepki gösterdi. Anne S. D. ile çocuğun dedesi ağladı.

A.S.’nin tanığı olarak dinlenen M. A.’ya, mahkeme başkanı, emniyet ve savcılık ifadesinde, bu kişinin kendisine “Polisler sana sorarsa. ‘7 Mart Salı günü bir kızı bir yerden aldım başka bir yere bıraktım dersin’ dediğini. Kendisinin ise ‘Tamam Hocam’ yanıtı verip vermediğini sordu. M. A. ise “Ne demişsem ordadır. Doğrudur” dedi.

“KIZIM SANIĞIN GÜÇLÜ BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Duruşmada dinlenen anne S. D. ise, kızının uğradığı tecavüz sonrası içine kapandığını söyledi. Olaydan sonra kızını sürekli korku içinde olduğunu anlatan anne S. D. “Kızım bana, sanığın güçlü biri olduğunu adamları olduğunu. Ailemize zarar vermesinden korkuyordu” dedi.

Duruşma savcısı sanığının tutukluluk halinin devamı yönünde talepte bulundu. Mahkeme de aynı yönde karar verdi. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa sevkine karar verdi. Bir sonraki duruşma için ise Eylül sonuna gün verildi.

NE OLMUŞTU?

Yüzde 50 zihinsel engelli olan E. D., geçen 7 Mart günü çalıştığı okuldan erken çıktı. Bir süre bankta oturan E. D., bir süre sonra yanına gelen A.S. ile birlikte bu kişinin Çekmeköy’deki evine gitti. E. D. ifadesinde, bu evde kendisine A.S.’nin defalarca tecavüz ettiğini anlattı. Tecavüz sonrası bu kişinin yönlendirmesi ile anılan evde banyo yaptığını söyleyen E. D., gece yarısı 02-03 gibi Pendik’teki bir AVM’nin oraya bırakıldığını anlattı. Bu olaydan bir hafta sonra ise E. D., ailesi ile yaşadığı evin camından atlayarak yaşamına son verdi.