Tarikatta çıkarılan sesler gündeme oturdu. Tuhaf seslerden müritler bile korktu

Kaynak: Haber Merkezi Naim Arıoğlu
Tarikatta çıkarılan sesler gündeme oturdu. Tuhaf seslerden müritler bile korktu
Bir tarikatta çıkarılan tuhaf sesler sonrası müritlerin bile korktuğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Alakasız yerlerde anlamsız şekilde bağıran tarikat mensuplarının bu sesleri hızla yayılmaya başladı.

Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde bir mürit ve tarikat mensupları bir araya geldi. Mürit bir şeyler yaparken, tarikat mensupları bir anda ve anlamsız sesler çıkarmaya başladı.

Çıkan seslerden müritlerin bile korktuğu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu videolarda tarikat mensuplarının bir anda bağırması sebebiyle bağıranların dinleyenleri de korkutacağı düşünüldüğünden videonun üzerine "Sakın sesi açmayın" yazıldı.

Tuhaf sesler çıkaran tarikat mensuplarının ne söyledikleri tam olarak anlaşılamıyordu.

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