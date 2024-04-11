Tarikatta çıkarılan sesler gündeme oturdu. Tuhaf seslerden müritler bile korktu

Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde bir mürit ve tarikat mensupları bir araya geldi. Mürit bir şeyler yaparken, tarikat mensupları bir anda ve anlamsız sesler çıkarmaya başladı.

Çıkan seslerden müritlerin bile korktuğu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu videolarda tarikat mensuplarının bir anda bağırması sebebiyle bağıranların dinleyenleri de korkutacağı düşünüldüğünden videonun üzerine "Sakın sesi açmayın" yazıldı.

Tuhaf sesler çıkaran tarikat mensuplarının ne söyledikleri tam olarak anlaşılamıyordu.