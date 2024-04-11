Kötü koku ortaya çıkardı. Herkes cinayet sanıp polise haber verdi

İstanbul Fatih'te dikkat çeken bir olay meydana geldi. Bir binanın sakinleri "Biz artık bıktık ve hastalanmaktan korkuyoruz. Apartmandan kötü kokular geliyor." denildi.

Kötü kokunun kaynağının ise bir daire olduğu belirti. Evin kapısı kırılıp içeri girildiğinde ortaya çıktı. Dairenin sahibinin 3 yıl önce burayı çöp haline getirip daha sonra kayıplara karıştığı belirtildi.

Komşular kokular binayı sarıp rahatsız edici boyuta ulaşmaya başlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

"Çöp ev" olarak tabir edilen daire binanın bodrum katında bulunduğu ve merdivenlerden indikçe

nefes almanın neredeyse imkansız hale geldiği aktarıldı.