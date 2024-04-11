Kötü koku ortaya çıkardı. Herkes cinayet sanıp polise haber verdi

Kaynak: NTV
Kötü koku ortaya çıkardı. Herkes cinayet sanıp polise haber verdi
İstanbul Fatih'teki bir apartman dairesinden kötü kokular geldi. Dairede cinayet işlendiği sanılırken kapı açılınca gerçek ortaya çıktı. Evin bir çöp ev olduğu aktarıldı.

İstanbul Fatih'te dikkat çeken bir olay meydana geldi. Bir binanın sakinleri "Biz artık bıktık ve hastalanmaktan korkuyoruz. Apartmandan kötü kokular geliyor." denildi.

Kötü kokunun kaynağının ise bir daire olduğu belirti. Evin kapısı kırılıp içeri girildiğinde ortaya çıktı. Dairenin sahibinin 3 yıl önce burayı çöp haline getirip daha sonra kayıplara karıştığı belirtildi.

Komşular kokular binayı sarıp rahatsız edici boyuta ulaşmaya başlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

"Çöp ev" olarak tabir edilen daire binanın bodrum katında bulunduğu ve merdivenlerden indikçe
nefes almanın neredeyse imkansız hale geldiği aktarıldı.

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