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Yangına ulaşacak yol bulunamadı. Tarım aletlerinin bulunduğu depo küle döndü

İçerisinde tarım aletleri bulunan bir depoda yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangına ekiplerin bölgeye ulaşmak için uygun yol bulamaması sebebiyle geç müdahale edildi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 22:37
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Tarım aletlerinin bulunduğu depo küle döndü

Yangına ulaşacak yol bulunamadı. Tarım aletlerinin bulunduğu depo küle döndü
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Osmaniye'nin Düziçi Pirsultanlı köyünde Ahmet Çömez'e ait tarım aletlerinin bulunduğu depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için vatandaşların ihbarıyla bölgeye gitti.

YANGINA ULAŞACAK YOL BULUNAMADI

Ancak yangın bölgesine ulaşmak için uygun bir yol olmadığı için müdahalede edememesi üzerine, Orman İşletmesine bağlı arasözler bölgeye sevk edilerek yangına müdahale etti yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın sonrası depoda bulunan malzemeler kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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