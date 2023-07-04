Tarım araçları ile düğün konvoyu kurdular

Dinar ilçesine bağlı Kınık köyünde kurulan düğün konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ali -Ayşegül Güleçgin çiftinin sünnet olan 7 yaşındaki çocukları Arafat Güleçgin için patpat diye tabir edilen 100’e yakın tarım aracı ile konvoy oluşturuldu. Düğün arabasının patpat olduğu konvoyda yöresel kıyafetlerini de giyinen köy sakinleri ortaya renkli görüntüler çıkardı. Genelde tarım arazilerine gitmek ve yük taşımak için kullandıkları patpatları düğün için bir araya getiren köylüler oluşturdukları konvoy ile kendi köyleri ile çevre köyleri gezdi.

Konvoyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Ali Güleçgin, düğün aracını yani patpatı beyaz renklerle süslediğini kaydederek, kendisinin büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti. Güleçgin, “Eşimle birlikte hayalimizi gerçekleştirdik” dedi.

Dron ile çekilen görüntülerde adeta konvoyun ucu bucağı gözükmezken, patpatlar ile yapılan gezinin ardından köy meydanında oynanan oyunlar ile düğünde eğlence tavan yaptı.