Tarım araçları ile düğün konvoyu kurdular

Afyonkarahisar’da 7 yaşındaki çocuklarına sünnet düğünü yapan aile düğün konvoyunu patpat diye tabir edilen tarım araçları ile kurdu. 100 patpatın sünnet olan çocuğu gezdirdiği konvoyda köylüler yöresel kıyafetlerini de giyince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Tarım araçları ile düğün konvoyu kurdular

Dinar ilçesine bağlı Kınık köyünde kurulan düğün konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ali -Ayşegül Güleçgin çiftinin sünnet olan 7 yaşındaki çocukları Arafat Güleçgin için patpat diye tabir edilen 100’e yakın tarım aracı ile konvoy oluşturuldu. Düğün arabasının patpat olduğu konvoyda yöresel kıyafetlerini de giyinen köy sakinleri ortaya renkli görüntüler çıkardı. Genelde tarım arazilerine gitmek ve yük taşımak için kullandıkları patpatları düğün için bir araya getiren köylüler oluşturdukları konvoy ile kendi köyleri ile çevre köyleri gezdi.

Konvoyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Ali Güleçgin, düğün aracını yani patpatı beyaz renklerle süslediğini kaydederek, kendisinin büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti. Güleçgin, “Eşimle birlikte hayalimizi gerçekleştirdik” dedi.

Dron ile çekilen görüntülerde adeta konvoyun ucu bucağı gözükmezken, patpatlar ile yapılan gezinin ardından köy meydanında oynanan oyunlar ile düğünde eğlence tavan yaptı.

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu Siyaset
İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu
Yıldız Tilbe’den sahnede olay hareket! Seyirci şoke oldu Magazin
Yıldız Tilbe’den sahnede olay hareket! Seyirci şoke oldu
Başörtülü Tiktok fenomeni Fatmanur bekaret testini paylaştı sosyal medya karıştı! 2 milyon kişi izledi Magazin
Başörtülü Tiktok fenomeni Fatmanur bekaret testini paylaştı sosyal medya karıştı! 2 milyon kişi izledi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi Yaşam
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Gökhan İnler Adana Demirspor'dan ayrıldı Spor
Gökhan İnler Adana Demirspor'dan ayrıldı
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı Spor
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı
Parkinson’la ilgili umutlandıran gelişme Sağlık
Parkinson’la ilgili umutlandıran gelişme