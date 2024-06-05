Tarım bakanı Erdoğan’ın talimatına uymadı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başarır, tasarruf tedbirlerinin yalnızca ezilen kesimi ilgilendirdiğini ifade etti ve kendi özel işleri için özel uçak kullandığı öne sürülen bakanlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başarır, "Her hafta birini açıklayacağız dedik. 'Jetgiller' yani bakangiller ailesine yeni bir arkadaşımız daha katıldı bugün; Tarım Bakanımız. Bu arkadaş da orman yangınları için Tarım Bakanlığı’nın aldığı 2016'daki uçakla Kıbrıs'a, Şanlıurfa'ya, Malatya'ya gitmiş. Haftaya Jetgiller ailesine yeni arkadaşlarımız da katılacak, bunları açıklamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Emekli ve işçinin istemeden tasarruf yapmak zorunda olduğunu belirten Başarır, bakanların ivedi olmayan kişisel ihtiyaçları için devletin uçağını kullandıklarını ifade etti ve “Halkımızın takdirine bırakıyorum. Özür değil istifayı gerektiren bir durum. Türkiye bu bakangilleri unutmasın." dedi.