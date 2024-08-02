Tarım dışı istihdam verileri sonrası altın uçuşa geçti

ABD Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı rapora göre, Temmuz ayında tarım dışı sektörlerde istihdam 114 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise 175 bin kişilik bir artış yönündeydi. İşsizlik oranı da Temmuz ayında 0,2 puan artarak yüzde 4,3’e yükseldi. Haziran ayında bu oran yüzde 4,1 olarak gerçekleşmişti ve piyasa beklentisi de yine yüzde 4,1'di.

Ayrıca, haftalık ortalama çalışma saati de 34,2'ye geriledi. Beklenti, haftalık ortalama çalışma saatinin 34,3 olacağı yönündeydi.

ALTIN UÇUŞA GEÇTİ

ABD Merkez Bankası (Fed), istihdam piyasasındaki verileri yakından takip ediyor. Tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında kalması, işgücü piyasasının soğuduğuna işaret ederken, bu durum Fed'in faiz indirimi yapma olasılığını artırdı. Fed'in gevşeme döngüsüne Eylül ayında başlaması ihtimalinin yükselmesiyle doların değeri düşerken, altın fiyatları hızla arttı.

Verilerin açıklanmasından önce ons başına 2 bin 456 dolar olan altın fiyatı, 2 bin 476 dolara yükseldi. Verilerin ardından rekor kıran gram altın ise 15:50 itibarıyla sınırlı bir geri çekilme ile 2 bin 637 TL'den işlem gördü. Gram altında yeni rekor seviye ise 2 bin 642 TL oldu.