Sadece askerî güçle güçlü ülke olunmaz

Hava Kuvvetleri eski komutanlarından E. Orgeneral Abidin Ünal, “Güç Mücadelesinde Türkiye” adlı kitabında Türkiye’nin bölgesel güç veya büyük güç olmasının neresinde olduğunu irdeliyor.

Son dönemlerdeki bölgesel ve küresel gelişmeler ve bu gelişmelerin gölgesinde Türkiye’nin yaptığı hamlelerin, “Türkiye bir Bölgesel Güç mü veya Büyük Güç müdür? Ya da Türkiye Bölgesel Güç veya Büyük Güç olmalı mıdır?..” sorularını akla getirdiğine dikkat çeken Abidin Ünal konuyla ilgili tespitlerini şöyle sıralıyor:

Bölgesel Güç veya Büyük Güç olmak demek sadece askerî güçle ölçülmemelidir. Bölgesel Güç veya Büyük Güç olmak demek; bir ülkenin sahip olduğu maddi güç unsurları (ekonomik, askerî, diplomatik, ideolojik, jeopolitik, bilimsel ve teknolojik güç) ile yumuşak güç unsurları (kültür, politik değerler ve dış politika) bileşenlerinin bölgesel ve düzen kurucu stratejik bir tercihe yönlendirilmesi demektir.

Uluslararası ilişkiler bağlamında güç, teori ve pratiklerini konu eden ve çoğu yabancı kökenli çok zengin kaynaklar bulunmaktadır. Bu çalışmada güç teorileri üzerinde durmaktan ziyade, ölçülebilir parametrelere dayalı olarak maddi güç bileşenleriyle ilgili değerlendirme yapmaya öncelik verdim.

Türkiye, özellikle Soğuk Savaş sonrası değişen dünya koşullarının da etkisiyle 21’inci yüzyıla, bölgesinde etkin ve güçlü olma iddiasıyla girdi. Özellikle millî menfaatlerin uzandığı alanlarda bölgesel güç olma yolunu seçti. Bu noktada doğal olarak ülkenin sahip olduğu güç bileşenlerinin bölgesel güç olmak için yeterli olup olmadığı hayati bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. Zamanında büyük güç hatta küresel bir güç olan Osmanlı İmparatorluğu’nun güçten düşmesiyle birlikte bir ulus devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarından itibaren bölgesinde barışı ve istikrarı hem teşvik etmiş hem de garantisi olmuştur.

Saygınlığını tarihinden aldığı kadar, Birinci Dünya Savaşı yılları ve sonrasında emperyalist güçlere karşı verdiği mücadele ile de kazanmış olan Türkiye; yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle bölgesinde istikrar sağlayan, denge oluşturan ve dünya barışına da katkı sağlayan bir misyonu da adeta bir miras olarak üstlenmektedir.

Kırmızı Kedi Yayınevi

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5 yılda nasıl dolar milyoneri olunur?

Chicago Üniversitesi felsefe mezunu Amerikalı yazar Grant Sabatier’in haftalarca çok satanlar listesinde yer alan ve 8 dile çevrilen “Parasal Özgürlük” kitabı Türkçeye de çevrilerek okurla buluştu. Uğur Gülsün’ün Türkçeye kazandırdığı kitabın yazarı Grant Sabatier, banka hesabında 2.26 dolar varken doğru birikim yöntemlerini kullanarak beş yılda milyon dolarlık bir servetin sahibi olmasıyla dikkatleri üzerinde topladı. 30 yaşında ekonomik anlamda tam bağımsızlığa erişen Grant Sabatier’in, çalışma hayatı, birikim ve emeklilik kavramlarına yeni bir bakış açısı getiriyor.

Paranın satın alamayacağı en önemli şey zaman. “Parasal Özgürlük”, yapmayı hayal ettiklerimiz için, ileri yaşlardaki emeklilik günlerini beklemek yerine, etkili bir birikim planı yaparak o günlere erkenden ulaşmayı öneriyor.

“Parasal Özgürlük”, parayı düşünmeden yaşamak için atılması gereken adımları gösteren bir yol haritası sunarken okurlarına zengin olma konusunda yeni ufuklar açıyor.

Kişisel finans klasiği, “Paranız Ya da Hayatınız” kitabının yazarı Vicki Robin de “Parasal Özgürlük” kitabını okurlara şu sözlerle takdim ediyor:

“Tıpkı uçuş görevlisinin, başkalarına yardımcı olmadan önce kendi oksijen maskenizi takmanızı söylemesi gibi, bu kitap da sizin oksijen maskenizdir. Bir farkla ki ondan hava değil para akıyor. Takın o maskeyi. Verimli ve etkin para kazanın ve özgürlüğünüzü satın alın. O zaman herkesin özgürce nefes alabilmesine yardım etmek için bize katılın.”

Flamingo Yayınları

Tel:(0212) 526 39 75