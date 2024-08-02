Abbas, Haniye'nin cenazesine katılmadı. Türkiye'ye gelip Meclis'te konuşacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Abbas, Haniye'nin cenazesine katılmadı. Türkiye'ye gelip Meclis'te konuşacak

İran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar'da toprağa verilirken cenazeye Filistin lideri Mahmud Abbas katılmaması dikkat çekti.

Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar'da toprağa verildi. Türkiye'den de üst düzeye katılımın olduğu cenazeye Filistin lideri Mahmud Abbas'ın katılmaması gözlerden kaçmadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için dün Tahran'da cenaze töreni düzenlenmiş, daha sonra ise Haniye'nin naaşı Katar'a nakledilmişti.

Bugün ise Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki Türkiye heyeti, Haniye’nin cenaze törenine katıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani’nin katıldığı cenaze töreninde, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de yer aldı. Arap ve Müslüman ülkeler ile İslam coğrafyasından çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı. Kılınan cenaze namazının ardından Haniye’nin naaşı tekbirler eşliğinde camiden mezarlığa götürüldü.

ABBAS'IN CENAZEYE KATILMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İran'da kaldığı konutta suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenazesine katılmadı. Türkiye'ye gelip Meclis'te bir konuşma gerçekleştirmesi beklenen Abbas'ın Hamas liderinin cenazesine neden katılmadığı ise henüz bilinmiyor.

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