Tarımda alarm zilleri çalıyor. Terk ediyorlar

Artan enflasyon ve ekonomik kriz vatandaşlara zor zamanlar yaşatırken, enflasyonla birlikte artan maliyetlerle büyük darbe alan tarım üreticileri, devletten de destek alamadıklarını belirterek isyan ediyor.

Son olarak Niğde'deki çiftçiler, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e sorunlarını anlatarak dert yandı. Gürer, üreticilerin içinde olduğu zor duruma dikkat çekip iktidarın buna duyarsız kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Emekli ve dar gelirli vatandaşların market raflarında yüksek fiyatı sebebi ile yanına varamadığı ürünleri tüccarların yok pahasına dahi almadığını ifade eden Gürer, "Marketlerde ürün fiyatı tarlaya orantılı geri çekilmediği için üretime uygun tüketim olmaması ürünü tarlada bıraktı” ifadelerini kullandı.

Sorunun iktidarın yönetimsizliğinden kaynaklandığını söyleyen Gürer, Emeklilerin kırmızı bibere fiyatından dolayı bakıp geçerken tarlada ise kırmızı biberin alıcı beklediğini, ürünlerin çöp olduğunu, bu durumun bir düzenleyicisi ve sorumlusu olması gerekeceğini ifade etti.

“SATMADAN ZARAR EDECEĞİMİ BİLİYORUM”

Biber üreticisi, geçen yıl 22 ile 25 lira arasında olan biberin, bu yıl 8 ile 10 lira arasında gidip geldiğini, şu anda ortalama maliyetin 22 ile 28 lira arasında değiştiğini ve kesinlikle zarar ettiğini ifade etti.

Bu şartlarda para kazanmanın imkansız olduğunu vurgulayan üretici, günlük su maliyetlerinden gübre ve işçi giderlerine kadar her kalemde maliyetlerin yüzde 100’ün üzerinde yükseldiğini, fakat buna rağmen ürünlerinin halde satılmadığını söyledi.

“HERKES 'GELECEK YIL ÜRETMEYECEĞİM' DİYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin tarımdan vazgeçme eğiliminde olduğunu vurgulayarak, “Kiminle konuştuysam, 'Gelecek yıl çiftçilik yapmayacağız' diyorlar. Peki, bu işi kim yapacak” diye sordu. Biber üreticisi ise bu soruya, “Onu büyüklerimiz daha iyi bilir ama beni kurtarmıyor” cevabını verdi” ifadelerini kullandı.