Tarkan'dan 'Nasuh Mahruki yalnız değildir' paylaşımı

Ünlü Şarkıcı Tarkan toplumsal konularda yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, tutuklandı

Tarkan, Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına yönelik tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Ülkesinin zor gününde canla başla halkının yanında olan Nasuh Mahruki’nin biz de bu zor zamanında yanındayız' dedi.

Tarkan yaptığı paylaşımda Mahruki'nin AKUT Başkanı olduğu dönemde deprem sonrası kurtarma çalışmalarındaki bir fotoğrafı ile paylaştı.