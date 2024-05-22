Tarkan'dan sokak köpeklerine destek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tarkan'dan sokak köpeklerine destek

Megastar Tarkan sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu.

Son günlerde gündemi meşgul eden başıboş sokak köpekleri ile ilgili yaşanan problemlere Tarkan da sessiz kalmadı.

ekran-goruntusu-2024-05-22-154656.png

Doğa Derneği kurucusu Güven Eken’in yazısını paylaşan şarkıcı “Eken Güven ne kadar doğru ifade etmiş” diyerek tepkisini ortaya koydu.

ekran-goruntusu-2024-05-22-154740.png

Daha önce de sokak hayvanlarına destek olan hatta sokak köpekleri için çiftlik satın aldığı konuşulan Tarkan’ın paylaştığı o yazıdan bazı bölümler:

-Sokak hayvanları tarafından kimi zaman zarar görmemize neden olan üzücü olaylar yaşıyoruz. İhmaller nedeniyle oluşan bu acı reçetenin faturası, can dostlarımıza ödetilemez.

-Bu sorunu çözmenin tek geçerli ve bilimsel yolu, merkezi ve yerel yönetimler arasında kurulması beklenen güç ve vizyon birliğidir. Fakat gündelik siyasetin gölgesinde bu birlik bir türlü tesis edilememektedir.

-Bizler, bu ülkenin halkı, hayvan hakları konusunda daima Batı uygarlığından birkaç gömlek ileride ve uygar olduk.

-İtlafın, uyutmanın, bu ülkenin kanunlarında yer almasına asla müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.

-Çünkü biz bu ülkede can dostlarımıza sadece merhametle bakmayız. Onlarla adalet içinde yaşarız. Yaşamı ve yaşadığımız alanları, sokakları, parkları onlarla paylaşırız.

Vicdanımızı da, can dostlarımızı da uyutamayız. Uyutmayız…

ekran-goruntusu-2024-05-22-151620.png

Son Haberler
Yusuf Demir hayatını kaybetti Spor
Yusuf Demir hayatını kaybetti
Netflix Türkiye tartışılan isimle yolları ayırdı Magazin
Netflix Türkiye tartışılan isimle yolları ayırdı
Dayısının cinsel organını kesti. Tüyler ürperten olay Gündem
Dayısının cinsel organını kesti. Tüyler ürperten olay
THY uçağında tartışma çıktı. Pilot uçağı Tiran'a indirdi Gündem
THY uçağında tartışma çıktı. Pilot uçağı Tiran'a indirdi
Mehmet Büyükekşi rahatsız Spor
Mehmet Büyükekşi rahatsız
Yabancı uyruklu 2 kadının mide ve bağırsaklarında ele geçirildi Gündem
Yabancı uyruklu 2 kadının mide ve bağırsaklarında ele geçirildi
Naci Görür son deprem uyarısını yaptı. ‘Bağırıyoruz’ diyerek açıkladı Gündem
Naci Görür son deprem uyarısını yaptı. ‘Bağırıyoruz’ diyerek açıkladı