Tarkan'dan sokak köpeklerine destek

Son günlerde gündemi meşgul eden başıboş sokak köpekleri ile ilgili yaşanan problemlere Tarkan da sessiz kalmadı.

Doğa Derneği kurucusu Güven Eken’in yazısını paylaşan şarkıcı “Eken Güven ne kadar doğru ifade etmiş” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Daha önce de sokak hayvanlarına destek olan hatta sokak köpekleri için çiftlik satın aldığı konuşulan Tarkan’ın paylaştığı o yazıdan bazı bölümler:

-Sokak hayvanları tarafından kimi zaman zarar görmemize neden olan üzücü olaylar yaşıyoruz. İhmaller nedeniyle oluşan bu acı reçetenin faturası, can dostlarımıza ödetilemez.

-Bu sorunu çözmenin tek geçerli ve bilimsel yolu, merkezi ve yerel yönetimler arasında kurulması beklenen güç ve vizyon birliğidir. Fakat gündelik siyasetin gölgesinde bu birlik bir türlü tesis edilememektedir.

-Bizler, bu ülkenin halkı, hayvan hakları konusunda daima Batı uygarlığından birkaç gömlek ileride ve uygar olduk.

-İtlafın, uyutmanın, bu ülkenin kanunlarında yer almasına asla müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.

-Çünkü biz bu ülkede can dostlarımıza sadece merhametle bakmayız. Onlarla adalet içinde yaşarız. Yaşamı ve yaşadığımız alanları, sokakları, parkları onlarla paylaşırız.

Vicdanımızı da, can dostlarımızı da uyutamayız. Uyutmayız…