Tarkan’dan müjde: Yeni albüm bitti

En son 2017’de ‘10’ isimli albümünü çıkartan Tarkan, 7 yıl sonra yeni şarkılarını sevenleriyle buluşturacak. Uzun süredir bu albüm üzerinde çalışan şarkıcı, dün gece hayranlarına müjdeyi verdi.

Stüdyo çıkışı minibüsünden paylaşım yapan Megastar’ın heyecanı gözlerinden okunuyordu.

51 yaşındaki Tarkan, “Merhaba canlarım albüm nihayet bitti. Ve müzik platformlarına yüklendi. Çok yakında sizlerle olacak. Bence çok sıkı bir albüm oldu. İnşallah beğenirsiniz. Ben şahsen çok beğeniyorum. Acaba biraz söylesem mi? Mırıldansam mı? Yo yo daha değil. Çok yakında” diyerek herkese sürpriz yaptı.

Bu görüntülere çok sayıda ünlü isimden tebrik mesajları yağdı. Aralarında Cem Yılmaz, Ata Demirer, Gonca Vuslateri gibi çok sayıda ünlü ‘Hayırlı olsun’ mesajları yazdı.