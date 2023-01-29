Megastar Tarkan'ın sosyal medya paylaşımları sevenlerini heyecanlandırdı. Sosyal medya hesabında Disney Plus’ı etiketlediği paylaşımlar yapan Tarkan’ın hayatının film olacağı konuşuluyor. Peki, Tarkan’ın hayatı film mi oluyor? Tarkan kimdir?

Şarkıcı Tarkan sosyal medya hesabını sık kullanıyor. Paylaşımlar yapan Tarkan son olarak Disney Plus’ı etiketleyerek ormanlık alan olduğu anlaşılan ortamda çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Tarkan’ın sosyal medya paylaşımları kısa sürede hayatının film olacağı yönünde konuşuldu. Peki, Tarkan kimdir?

TARKAN KİMDİR?

Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972 yılında, Ali ve Neşe Tevetoğlu çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi.

Aslen Rize, İkizdereli olan Tarkan, Batı Almanya’nın Renanya-Palatina eyaletinde bulunan Alzey kasan-basında doğdu ve çocukluğunu burada geçirdi. Neşe Tevetoğlu okuduğu bir çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna Tarkan adını vermiştir.

Tarkan, çocuk yaştan itibaren müziğe olan ilgisinden kaynaklı olarak lise eğitimi alırken aynı zamanda Karamürsel İleri Musiki Derneği’nde Sanat müziği eğitimi almaya başladı.

Tarkan, ilerleyen yıllarda Tevetoğlu ailesi İstanbul’a yerleşince müzik eğitimine Üsküdar Musiki Cemiyetinde devam etti. Aynı zamanda çeşitli mekanlarda da sahne alan Tarkan, lise bittikten sonra üniversitede istediği bölümü kazanamayınca Almanya’ya dönmeye karar verdi.

Tarkan, Almanya’ya gitme planları yaptığı sırada, İstanbul Plak şirketinin sahibi olan Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve bir albüm anlaşması imzaladılar. Tarkan’ın müzik kariyeri de bu şekilde başlamış oldu.

Ünlü şarkıcı Tarkan 29 Nisan 2016 tarihinde Pınar Dilek ile hayatını birleştirdi. 12 Temmuz 2018 tarihinde baba olan Tarkan’ın Liya adında bir kızı var.