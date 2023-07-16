Tarlada başlayan yangın ormana sıçramıştı: Yangını kontrol altına alındı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde orman yangını hava ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

TARLADA BAŞLADI ORMANA SIÇRADI

Düziçi ilçesi Sabun Çayı mevkiinde tarlada başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Mahalle sakinlerinin de ellerinde hortumlarla destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Yangına helikopterler ile 10 arazöz, 2 su tankı, 2 itfaiye aracı, iş makinesi ve 70 personel müdahale etti. Yaklaşık 15 dekar alanının zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.