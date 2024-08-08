Tarlada sığınmacı operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarlada sığınmacı operasyonu

Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve Aksaray'a kadar otostop çekerek gelen 2 sığınmacı TEM ekiplerinin ısrarlı takibiyle arpa tarlasında yakalandı.

Sığınmacı baskını Aksaray - Konya Karayolu 10. kilometresinde yaşandı. Yol kenarında çadırları bulunan Şanlıurfalı tarım işçileri 2 şahsın tarlalardan saklanarak gittiğini gördü. Durumdan şüphelenen tarım işçileri hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Bir süre tarım arazilerinde arama tarama yapan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 2 sığınmacıyı tarlada otlar arasında saklanırken kıskıvrak yakaladı.

Burada gözaltına alınan 2 şüphelinin ilk sorgusu olay yerinde yapılırken şahısların yapılan incelemesinde Mahmut Ennevaf ve Hasan El Ahmed olduğu belirlendi. Başka sığınmacı olabileceği ihtimali üzerine polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı arama yaparken, 2 sığınmacı tarlada gözaltına alınarak sınır dışı işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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