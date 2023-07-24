Tarlada uyurken üzerinden kamyonet geçen 4 yaşındaki Esmanur hayatını kaybetti

Mevsimlik işçi ailesinin 4 yaşındaki kızı, fasulye tarlasında uyuduğu sırada üzerinden kamyonet geçti. Çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

KAYNAK: DHA
Tarlada uyurken üzerinden kamyonet geçen 4 yaşındaki Esmanur hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün gece saat 17.00’de acı bir olay yaşandı. Şanlıurfa’dan fasulye hasadı için gelen mevsimlik işçi ailesinin küçük kızı Esmanur Solmuş (4), tarlada uyuya kaldı. Tarla sahibi Akif A. (45), otomobiliyle tarlaya girdiği sırada uyuyan çocuğu fark etmedi ve kamyonetiyle üzerinden geçti. Çocuğun hareketsiz yattığını gören ailesi, kamyonetle hastaneye götürdü. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Esmanur Solmuş hayatını kaybetti.

Tarla sahibi gözaltına alındı

Olayın ardından polis ekipleri, tarla sahibi Akif A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, çocuğun uyuduğu yerdeki bisikletin de kamyonetin altında kaldığı görüldü. Çocuğun cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aile büyük üzüntü yaşadı

Olayda kızlarını kaybeden aile ise büyük üzüntü yaşadı. Ailenin yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Ailenin, Şanlıurfa’ya dönmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

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