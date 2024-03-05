Tarladaki Balina oraya nasıl nereden geldi?

Kaynak: Haber Merkezi
Tarladaki Balina oraya nasıl nereden geldi?
Denizden çok uzak bir bölgedeki tarlada bulunan 10 metrelik Balinanın sırrı çözülemedi. İşte ayrıntılar...

ABD’nin Utah eyaletindeki bir çiftçi, kaybolan ineğini bulmak için tarlasına gittiğinde 10 metreyi aşan bir balina ile karşılaştı.

Denize çok uzak olan bu yerde böyle bir hayvan gören 69 yaşındaki adam şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırdı. Polise haber veren adam, bunun bölgedeki gençlerin yaptığı bir şaka olabileceğini düşündü.

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Ancak polisler bunu pek olası bulmadı. Çünkü balinayı oraya getirmiş olabilecek bir aracın izi bulunamadı.

Polis Müdürü Terry Dawson, “Bu olay çok garip. Şehrimizde böyle bir şey ilk kez yaşanıyor ve hayvanın denizden nasıl buraya geldiği konusunda hiçbir fikrimiz yok.” dedi.

Yerel halkın en çok merak ettiği şey ise uzaylıların büyük hayvanı alıp araştırdıktan sonra oraya bıraktığı idi.g-1260.webp

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