Kastamonu Konya ve Sivas birlik olup Yunanistan'a nota verdi

Kastamonu, Konya ve Sivas illeri bu iddiaya karşı birlik olarak Yunanistan’a nota verdi. Kastamonu ve Konya arasında süren etli ekmek çekişmesine Sivas’ta dahil olurken, Yunanistan’dan gelen bu beklenmedik hamle, üç şehri birleştirdi.

Yunanistan’ın baklava, sarma, dolma, kebap ve cacığı sahiplenmesinin ardından şimdi de gözünü etli ekmeğe dikti. Yunanistan’ın bu hamlesine ilk tepki Sivaslılardan gelirken, Kastamonu ve Konya’dan da tepkiler yağma6ya başladı.

“KUYRUK ACILARI DİNMEYECEK”

Yunanistan’ın bu iddiası üzerine etli ekmek ustası Ali Kara’dan açıklama geldi:

Başka illerimizde de yapılıyor ama Sivas’ın kendine has özellikleri var. Etli ekmeğimiz Sivas’ımızın vazgeçilmezleri arasında. Biz etli ekmeğimizi genellikle dişi büyükbaş hayvanların etlerinden yaparız. Yağlı kaburga etlerinden iç harcını hazırlayarak meydana getirdiğimiz bir lezzet. Çok r4ağbet gören yöresel bir lezzetimiz. Son zamanlarda bizim kültürel varlıklarımıza sahip çıkmaya çalışan Yunanistan'dan ses çıktı. Lokuma baklavaya, cacığa sahip çıkmaya çalıştıkları gibi şimdi de etli ekmeğimize sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bunun nedeni Yunanistan' ın oldubitti bizi gıpta ile izlemesinden kaynaklı. Kuyruk acıları hiç sönmeyecek onların. Bizim kültürel varlıklarımıza geçmişte olduğu gibi bugünde sahip çıkmaya çalışacaklar. Yarın da başka bir şey üzerinde hak iddia edecekler. Sonuç itibariyle elde edebilecekleri bir şey değil. Yunanistan'ın zaman zaman böyle şeyleri olacak. Biz bunlara zaten alışığız. Türkiye'nin her şeyine geçmişte olduğu gibi bugünde hak iddia edecekler ama sadece boş konuşmakla yetinecekler. Elde edecekleri hiçbir şey yok. Etli ekmek Türkiye'nin Türkiye'de de Sivas'ın. Yunanlıları da davet ediyoruz. Gelsinler, lezzetlerimizi tatsınlar. Sivas'ı görsünler, Türkiye'yi gezsinler. Zaten Türkleri çok iyi bilirler, gelsinler gezsinler. Lezzetlerimizi tatsınlar kesinlikle pişman olmazlar" dedi.