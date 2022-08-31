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Belediye Başkanı olmayan ilin plakasını makam aracına taktı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Tarsus'un il olması için çalıştığını, Tarsus’un yeni bir plaka numarası alması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 08:27
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 08:35
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un il olması gerektiğini savunarak 82 plakasını makam aracına bastırdı

Belediye Başkanı olmayan ilin plakasını makam aracına taktı
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Tarsus Belediyesi, dün 21 oda ve 58 medya kuruluşları tarafından desteklenen 'İl'le de Tarsus' projesinin tanıtımını yaptı. Tarsus Spor Salonunda gerçekleştirilen ve sanatçı Meltem Cumbul'un sunuculuğunu yaptığı projenin lansmanına, ilçedeki sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra sanat çevresinden de birçok kişi katılım sağladı.

10 bin yıl öncesine dayanan tarihi ve 400 bine yaklaşan nüfusu ile birçok ilden daha büyük olan Tarsus'a dikkat çekilen etkinlikte Tarsus’un yeni bir il olması gerektiği savunuldu.

Tarsus’un coğrafi konumu, sosyolojik ve ekonomik yapısı ile mitolojik tarihini anlatan sinevizyon gösterisi ile başlayan etkinlik, sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından ilçenin neden il olması gerektiğini ifade eden konuşmalarla sürdü.

“KURTULUŞ SAVAŞI’NDAKİ GİBİ MÜCADELE VERİLECEK”

Etkinlikte konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken kimsenin altın tepside sunmadığını, kanla, göz yaşıyla, acıyla kurulduğunu söyledi. Bugün de bu tarihi günde atılan bu adımı 'Tarsus'un tam bağımsızlık mücadelesi' olarak nitelendiren Bozdoğan, "Burada da aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi acı da olacak, gözyaşı da olacak, emek de olacak, alın teri de olacak. Birçok şey olacak. Ama şuradan emin olun, Tarsus il olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Tarsus'un 10 bin yıllık tarihi geçmişinden bahsederek sürdüren Bozdoğan, "Milattan önce bin 200'lü yıllarda Konya Krallığı döneminde Tarsus nasıldı? Milattan önce üç bin yılında Tarsus'un en önemli ticaret merkezi olmasını sağlayan şey neydi? Neolitik dönemde Tarsus'un tarım ve ticaretin başkenti olduğunu biliyor musunuz? Romalılar, Fransızlar, Mısırlılar bu kentte ne aradılar? Neden istila ettiler? Niçin başkent ilan ettiler? Tarsus niye bu kadar cazipti? Emin olun bu soruların yanıtlarını vermekte hepimiz zorlanırız. Bugün burada sizlerle birlikte bu yaşlı kenti ayağa kaldırmak, gençleştirmek ve dünyaya yeni gelmiş bir bebek gibi saf, tertemiz, hak ettiği gibi besleyip büyütmek için bir arada bulunuyoruz. Aslında biz bize yeteriz. Tarsus'un il olmasını talep etmek ve il olması için gerekliliklerin var olması, bildiğiniz üzere Tarsus'u il yapmak için yeterli olmadı hiçbir zaman. Neden? Belki de Ankara lobisinin çok zayıf olmasıydı. Yerel yönetimlerin belki de bu tutumu sivil toplum kuruluşları ve halkla paylaşmamış olmasıydı. Belki de Mersin lobisinin devreye girip bu gibi bu gibi olayda Tarsus'un il olmaması için sıkıntı oluşturmasıydı" açıklamalarında bulundu.

“TARSUS’UN GEÇMİŞİ MERSİN’DEN DE ADANA’DAN DA ESKİDİR”

Tarsus'un, Mersin ve Adana'dan çok daha eski bir kent olduğunun özellikle bilinmesini istediğini vurgulayan Bozdoğan, “Kentimizi hür irademizle yönetebilmek, kentimizi bağları olan bir yapıdan kurtarabilmek, kendi kararlarını kendi halkıyla verebilen bir kent oluşturabilmek, ticaretiyle, tarımıyla, kültürüyle, sanatıyla, eğitimiyle güçlü bir kent olabilmek adına, Tarsus'un il olmasını istiyoruz. Tarsus müstakil ilçeler sıralamasında birinci sırada bulunuyor. Yani demek oluyor ki kentimiz, sağına soluna bakılmaksızın il yapılabilecek ilçeler sıralamasında ilk sırada. Milattan önce 66 yılında Tarsus Kilikya'nın başkenti konumundayken nüfusu 450 bindi. Yani şu anki durumuyla benzer bir durumdaydı. Aynı koşullarda Tarsus'un iki bin yıl önce başkent ilan edilmiş olması bile, il yapılmasını zaruri kılan nedenlerden bir tanesidir. Tarsus'un Mersin'in bir ilçesi olmaması gerektiğini yalnızca bizler, sizler, bu salondaki destekçilerimiz söylemiyor. Yalnızca 400 bin nüfuslu Tarsuslu hemşerilerimiz, esnaflarımız, eğitimcilerimiz söylemiyor. Yalnızca aydınlarımız, sanatçılarımız, yazarlarımız söylemiyor. Yalnızca odalarımız, derneklerimiz, muhtarlarımız söylemiyor. Tarsus'un il olmasını Asurlular istiyor, Tarsus'un il olmasını Hitit İmparatorluğu istiyor, Tarsus'un il olmasını Roma İmparatorluğu istiyor, Tarsus'un il olmasını zulümden kaçan yedi uyurlar istiyor. Kölelikten kurtularak bağımsızlığını kazanan Bilali Habeşi istiyor. Tarsus'u tüm dünyaya tanıtan Saint Paul istiyor. Tarsus'a dağlarımızın eteklerinden bakan Yörük annemiz istiyor. Tarsus'u her sabah çörek kokularıyla uyandıran Arap teyzemiz istiyor. İyi günde kötü günde birbirimize sarıldığımız Kürt kardeşimiz istiyor.” dedi.

82 PLAKALI MAKAM ARACIYLA GELDİ

Bu arada Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyeye ait makam aracının plakasını da 82 NK 001 olarak değiştirdi. Bozdoğan, toplantı salonuna 82 plakalı makam aracıyla geldi.

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Tarkan
31.08.2022 09:18
81 il yeterli. Hatta ilçelerin sayısı azaltılmalı.  
 
arslan
31.08.2022 08:51
tarsus İl olmalı...  
 
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