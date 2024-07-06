Tarsus'ta sulama kanalında çocuk cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Tarsus'ta sulama kanalında çocuk cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında bir çocuk cesedi bulundu.

Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Kızıltaş, evinin balkonunda otururken sulama kanalında suyun üzerinde hareketsiz yatan bir çocuk fark etti. Hemen 112 Acil Servis'i arayan Kızıltaş, cesedin gittiği yöne doğru ilerleyerek çevredeki vatandaşlarla birlikte Yunus Emre Mahallesi’nde çocuğu sudan çıkardı.

Hareketsiz halde bulunan çocuk, 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak 5-6 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, çocuğun kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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