Tarsus'ta yanan tırda yüklü 7 sıfır araç yandı

Edinilen bilgilere göre, Ö.G. tarafından kullanılan ve plakası 06 LJ 923 olan tır, Bursa'dan yüklediği sekiz yeni aracı Mersin'e götürürken, Pozantı-Tarsus güzergahında, Damlama inişi ile çöp depolama alanı arasındaki bölgede seyahat ederken, 06 BK 353 plakalı dorsesinin lastik kısmında yangın başladı.

Yangını fark eden sürücü Ö.G., tırı emniyet şeridine çekerek durdurdu. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla tüm tıra yayıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülse de, tırda taşınan yedi araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Bir araç ise yangından son anda kurtarılabildi.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili olarak soruşturma açıldı.