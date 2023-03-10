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Mersin'de tır alev aldı

Mersin'de bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 08:32
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Mersin'de tır alev alev yandı

Mersin'de tır alev aldı
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İHA'nın haberine göre, Mersin’in Tarsus ilçesinde yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Olay TEM otoyol Pozantı-Tarsus istikameti 4. kaçış rampası bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya'dan Hatay'ın İskenderun ilçesine hurda taşıyan Y.A.'nın yönetimindeki 42 CTE 97 kupa plakalı tırın lastiklerinden dumanlar yükseldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen dumanları fark eden sürücü aracı durdurdu.
Alevler aracın geniş kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Şans eseri yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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