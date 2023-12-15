Tartışmanın sonu cinayetle bitti. Akrabasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İHA
Tartışmanın sonu cinayetle bitti. Akrabasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Kocaeli’nde tartışma yaşadığı akrabasını göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, dün Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak’taki 2 katlı binanın 1’inci katından meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Bora ile akrabası E.A. arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bora, akrabası E.A. tarafından kalbinden bıçaklandı.

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Bora, kanlar içinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bora kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.A. dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı alkol ve uyuşturucu etkisinde olduklarını, bu sebeple kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemler sonrasında ise zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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