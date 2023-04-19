Tartıştığı damadını, tabancayla öldürdü

(DHA)- Olay saat 17.30 sıralarında Aşıklar köyünde meydana geldi. Arif Gerdan, iddiaya göre evi terk eden eşiyle görüşüp, barışmak için kayınpederine ait eve gitti.

Eşini eve götürmek isteyen damat Gerdan ile kayınpederi M.A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada kayınpeder M.A., tabanca ile damadına ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Arif Gerdan kanlar içerisinde yere yığılırken, kayınpeder olay yerinden kaçtı.

İhbarla adrese gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemelerinde Gerdan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Gerdan’ın cansız bedeni, otopsi için Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaçan M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.