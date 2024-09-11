Tartıştığı dayısını öldürüp çiftliğe gömdü

Vedat Yıldırım - Konya / Yeniçağ

İddialara göre; Adana’da yaşayan M.A. (61), Mart ayında evinden çıktıktan sonra uzun bir süre kendisinden haber alınamadı.

M.A.’nın ailesi ve yakınları kayıp ihbarında bulundular. M.A.’nın kaybolmasını şüpheli olarak değerlendiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı soruşturma başlattı. Cinayete kurban giden M.A.’nın gidebileceği yerleri araştıran ekipler Konya Ereğli Aziziye Mahallesi’ndeki yeğeni F.D.’nin (51) yanına ziyarete geldiğini belirledi.

ŞÜPHELİ VE TUTARSIZ İFADELER ŞÜPHE ÇEKTİ

Çiftlik işleten F.D. ile görüşüp irtibat kuran ekipler, şahsı yakın takibe aldı. Adana Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerle birlikte bu sabah çiftliğe yaptığı baskınla F.D. gözaltına alındı.

HER ŞEYİ ANLATTI

Sorguya alınan F.D., ilk ifadesinde dayısı ile arasında yaşamış olduğu tartışma nedeniyle tabancayla vurup öldürdükten sonra çiftlikteki bulunan tarlaya gömdüğünü itiraf etti. F.D.’nin söylediği alanda yapılan kazılar sonrasında M.A.’nın cesedi çıkartılarak adli tıp kurumuna gönderildi.